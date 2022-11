Serie A femminile: termina 2-2 il posticipo della decima giornata tra Inter e Parma

Termina 2-2 il match tra Parma e Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A femminile di calcio 2022/23. Le padrone di casa erano avanti di due reti, con le firme di Martinovi al 32′ e Banusic al 59′, ma le neroazzurre sono state capaci di rimontare, per merito dei gol di Van Der Gragt al 70′ e di Chawinga all’80’. Dopo questo risultato, dunque, l’Inter sale al terzo posto a quota 19 punti, mentre il Parma rimane all’ultimo posto in classifica con 5 punti.