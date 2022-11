Serie A Femminile: Roma sempre più prima, il Milan schianta la Fiorentina 1-6

Pomeriggio ricco di gol e spettacolo nella Serie A femminile, nonostante soltanto due incontri. La prima gara della giornata è quella tra Roma e Pomigliano, vinta dalle padroni di casa per 2-0. In rete Annamaria Serturini al minuto 45′ e Valentina Giaciniti, al minuto 93′. Vittoria importante per la capolista, che vola sempre più in alto, momentaneamente a +7 sulla Juventus con una gara in meno. Pomigliano in settima, con 7 punti.

Nell’altro match di giornata, il Milan schianta la Fiorentina col finale di 1-6. Per le ospiti, doppietta di Piemonte e Thomas, e ancora, autorete di Breitner e gol di Dubcova. Gol della bandiera firmato da Severini. Milan che rimane al quinto posto con 16 punti, Fiorentina che rimane al terzo posto con 19 punti.