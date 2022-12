Serie A Femminile 2022/2023, la Roma supera il Milan a domicilio: doppietta dell’ex Giugliano

La Roma non si ferma più. Nel match valevole per l’undicesima giornata della Serie A Femminile 2022/2023 le giallorosse battono a domicilio anche il Milan e consolidano ulteriormente il loro primato in vetta alla classifica volando a trenta punti, sei di vantaggio sulla Juventus. Dopo un avvio di partita molto equilibrato, le capitoline riescono a sbloccare il punteggio nella ripresa con l’ex di turno Manuela Giugliano che, sette minuti più tardi, si ripete mettendo ko le rossonere. Queste ultime, dunque, sono costrette a restare al quinto posto con sedici punti.

Colpo esterno anche per la Fiorentina, che supera 3-2 il Como grazie alla doppietta messa a referto da Longo e alla rete siglata da Kajan, che hanno reso vane le marcature delle padrone di casa firmate da Karlernas e Beccari. Il club lombardo, infatti, sotto 3-0, si è sbloccato soltanto al 72′ provando a recuperare lo svantaggio, ma gli sforzi profusi non sono bastati. Spettacolo nel derby emiliano tra Sassuolo e Parma che, dopo un rocambolesco 2-2, si spartiscono la posta in palio: alla reti ducali di Martinovic e Banusic rispondono i gol neroverdi di Clelland e Goldoni.