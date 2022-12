Serie A femminile 2022/2023: poker Fiorentina sul Parma, vincono Inter e Milan

Va in archivio il sabato in compagnia della Serie A femminile 2022/2023 e spicca la nettissima vittoria della Fiorentina sul Parma. Le viola passano con un perentorio 0-4 in trasferta firmato da Johannsdottir (doppietta), Kajan e Bouquete, e così le toscane si portano al secondo posto della classifica con 25 punti. Restano all’ultimo posto le ducali, solo sei punti e appena una vittoria in queste prime dodici giornate.

Vincono anche le milanesi. Nel big match tra Sassuolo e Milan sono le rossonere a spuntarla grazie a un gol segnato dopo pochi secondi rispetto al fischio d’inizio da Kosovare Asllani, mentre qualche ora prima l’Inter aveva trovato un importante successo sul campo di Pomigliano: Chawinga firma la doppietta nel secondo tempo, Martinez accorcia ma ormai si era nel recupero e il risultato non muta ulteriormente. L’Inter sale così a quota 22 punti e al quarto posto, diciannove per il Milan che insegue al quinto posto.