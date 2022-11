Serie A Femminile 2022/2023, il Como ferma la Juventus. Sassuolo ok con la Sampdoria

Nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A Femminile 2022/2023 il Sassuolo passa in casa della Sampdoria, imponendosi mediante il punteggio di 2-0. A sbloccare la contesa dopo 21′ è Eleonora Goldoni, mentre nella ripresa ci pensa Valeria Monterubbiano a chiudere definitivamente i giochi, regalando il successo alle neroverdi. In virtù di questo risultato la compagine emiliana sale a quota nove punti in classifica, ad una sola lunghezza proprio dalle blucerchiate. La Juventus, invece, non riesce ad andare oltre uno scialbo pareggio per 1-1 contro il Como: all’iniziale vantaggio bianconero siglato da Julia Grosso risponde la rete firmata da Chiara Beccari nella ripresa. Le ragazze di Joe Montemurro, dunque, restano al secondo posto in classifica con 21 punti e perdono ulteriore terreno dalla Roma capolista, che ora si trova a +6. Il club lombardo, invece, è a quota sette ed occupa la penultima posizione insieme al Pomigliano.