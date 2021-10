Serie A Femminile 2021/2022: Milan vince a Napoli in dieci, tre punti per Empoli e Sassuolo

by Deborah Sartori

Terminata anche la quinta giornata della Serie A Femminile 2021/2022 di calcio. Ad aprire le danze la domenica è stata la sfida tra Sassuolo e Lazio, vinta dalle padrone di casa per 3-0. Le ragazze di Carolina Morace rimangono in partita anche dopo il gol di Martina Tomaselli (31′), ma cedono nel finale. Le neroverdi infatti trovano il raddoppio con Tamar Dongus all’85’, per poi chiudere la gara con la rete di Sofia Cantore (90′) per il definitivo 3-0 che vale altri tre punti e la prima piazza in classifica. Vittoria casalinga anche per l’Empoli, che vince in rimonta contro l’Hellas Verona. Le scaligere passano in vantaggio dopo appena 2′ con la rete di Lineth Cedeno, ma nella ripresa cedono sotto i gol di Chante Domping (50′) e Asia Bragonzi (58′, 85′).

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Succede di tutto invece nella sfida Napoli-Milan. Le partenopee guadagnano un rigore dopo appena 9 minuti, ma Eleonora Goldoni non riesce a trasformare. Le rossonere poi passano in vantaggio con Sara Andersen (24′), ma poco dopo sprecano l’occasione del raddoppio con la capitana Valentina Giacinti che sbaglia dal dischetto. Tanta tensione tra le rossonere, con Laia Codina che viene espulsa al 43′ per doppia ammonizione. Il Milan, nonostante l’inferiorità numerica, difende il risultato e conquista non senza fatica altri tre punti importanti per conservare la terza posizione alle spalle di Sassuolo e Juventus.