Qualificazioni Mondiali: 26 Azzurre convocate per le gare contro Lituania e Svizzera

by Marzia Bosco

Milena Bertolini - FOTO Agenzia Reporter Zanardelli via CC BY-SA 4.0

La Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Venerdì 8 aprile le Azzurre scenderanno in campo per il debutto allo Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma per affrontare la Lituania, penultima nel girone e battuta 5-0 nel match d’andata, mentre martedì 12 aprile a Thun andrà in scena l’atteso scontro diretto con la Svizzera, che guida la classifica con tre punti di vantaggio sull’Italia. Due match importanti per continuare la corsa al primo posto che consentirebbe alla squadra di Milena Bertolini di evitare i play off e ottenere la qualificazione diretta per il Mondiale del 2023. Le Azzurre si raduneranno domenica a Coverciano, mentre mercoledì faranno viaggio verso Parma. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di giovedì 31 marzo presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La Ct della Nazionale ha convocato 26 calciatrici, di seguito l’elenco completo:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Agnese Bonfantini (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (Roma).