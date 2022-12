Mondiali donne 2023, confermati campi base delle 29 squadre qualificate: Italia ad Auckland

Sono state confermate le sedi dei “campi base” per le 29 Nazionali che attualmente sono qualificate ai Mondiali femminili del 2023, che si terranno la prossima estate tra Nuova Zelanda e Australia. Si tratta di una prima volta per il calcio femminile, visto che la rassegna iridata non aveva mai visto le squadre impegnate avere a disposizione i cosiddetti TBC (Team Base Camp), ovvero una vera e propria “casa lontana da casa”, quindi dei centri operativi e di allenamento in cui alloggeranno le selezioni impegnate. Nello specifico, 14 TBC sono stati predisposti in Australia in cinque città e due centri regionali, mentre 15 sono i TBC presenti in Nuova Zelanda, in quattro città e tre centri regionali. Per quanto riguarda l’Italia, le azzurre, impegnate nei gironi in Nuova Zelanda, alloggeranno ad Auckland: l’hotel prescelto è quello il Grand Millenium, mentre gli allenamenti si terranno allo Sheperds Parks, nei pressi di Beach Haven. Gli ultimi tre TBC verranno scelti dalle tre squadre che si qualificheranno ai Mondiali tramite i playoff del prossimo febbraio. Oltre ai TBC, sono stati selezionati hotel e siti di allenamento specifici in prossimità delle sedi delle partite, da utilizzare quindi principalmente il giorno prima degli incontri stessi.