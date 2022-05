Italia, Europei femminili 2022: le convocate di Milena Bertolini per la prima fase di raduno

by Daniele Forsinetti

Milena Bertolini - FOTO Agenzia Reporter Zanardelli via CC BY-SA 4.0

Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, Milena Bertolini, ha diramato la lista delle 29 azzurre convocate per la prima fase del raduno in vista degli Europei 2022. Nella prima settimana di preparazione in vista del torneo continentale, non ci saranno le calciatrici di Juventus e Roma, a cui verrà concesso qualche giorno di riposo in più per recuperare dalle fatiche della finale della Coppa Italia Socios.com del 22 maggio. Le convocazioni per la seconda settimana di raduno, che si svolgerà sempre ad Appiano Gentile, verranno diramate venerdì 3 giugno.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Milan), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli Femminile), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Michela Catena (Fiorentina), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Benedetta Glionna (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Marta Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Valentina Giacinti (Fiorentina), Gloria Marinelli (Inter), Margherita Monnecchi (Fiorentina), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli (Inter), Daniela Sabatino (Fiorentina).