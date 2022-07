Europei di calcio femminile 2022: la Germania batte la Spagna e si porta in testa al girone B

by Simone Caravano

Esultanza Germania - Foto LiveMedia/Hmb Media/DPPI

Termina 2-0 la partita tra Germania e Spagna, match valevole per la seconda giornata della fase a giorni, gruppo B, degli Europei di calcio femminile 2022. Per la Germania si tratta della seconda vittoria nella competizione, dopo il successo all’esordio contro la Danimarca.

A decidere la partita sono le reti di Buhl al 3’e di Popp al 36′

La cronaca

Nel primo tempo è la Germania a partire forte, pressando alta e con grande intensità le spagnole. Proprio per questo il portiere iberico, Panos, va in difficoltà e commette un errore imperdonabile. L’estremo difensore infatti serve in area di rigore Buhl, al 3’, che salta un difensore e conclude in diagonale in rete con il sinistro. Dopo questo inizio complicato, però, la Spagna prova a farsi vedere in avanti e ha una grande occasione per pareggiare al 10’. Infatti gran palla in profondità per Garcia, che salta il portiere ma poi conclude sull’esterno della rete. Da qui in avanti la Spagna così prende maggiore coraggio e mantiene spesso il possesso del pallone, tentando fraseggi nello stretto e azioni in velocità. Al 18’ infatti gran tiro dalla distanza di Mariona, dopo un grande fraseggio di prima tra le giocatrici spagnole, pallone però a lato di poco. La Germania così resiste e al 36’ colpisce ancora, stavolta sugli sviluppi di calcio d’angolo. Cross di Rauch e colpo di testa vincente di Popp, dal centro dell’area di rigore.

Nel secondo tempo il copione della partita non cambia, con la Spagna a fare il match e la Germania che prova a ripartire in velocità. Al 48’ azione rapida nello stretto della Spagna, che porta Batlle al tiro dall’angolo destro dell’area di rigore. Il pallone attraversa tutta l’area di rigore e va fuori a lato. Paredes poi prova a rendersi pericolosa con qualche colpo di testa su calcio d’angolo, ma la grande occasione arriva al 70’. Mariona, infatti, innescata da una sua compagna in area, conclude al volo verso la porta di Frohms. La tedesca però è brava a parare e a respingere in calcio d’angolo. Il match così si conclude sul 2-0, con la Spagna che non è riuscita a trovare la rimonta.