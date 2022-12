Champions League femminile 2022/2023: la Roma batte lo Slavia Praga e chiude il girone al secondo posto

Nella sfida valida per la fase a gironi della Champions League femminile 2022/2023, la Roma batte lo Slavia Praga con il punteggio di 3-0. Le giallorosse, già automaticamente qualificate ai quarti di finale, chiudono il girone in bellezza calando il tris sul campo delle ceche. Giacinti sblocca la gara al 32′ e cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Kollmats. A chiudere i giochi definitivamente è Linari, autrice del terzo gol nella ripresa, più precisamente al 49′. La Roma purtroppo non riesce a conquistare il primo posto del girone in virtù del roboante 8-2 del Wolfsburg sul campo del St.Polten. Le giallorosse ottengono comunque un importante secondo posto e proseguono il loro cammino nella competizione.