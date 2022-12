Calcio, Ranking Fifa femminile: Stati Uniti 1°, l’Italia perde tre posizioni

Tanti i cambiamenti nel Fifa Women’s World Rankings/Coca-Cola di dicembre. Ma non cambia la vetta della classifica: il leader infatti rimane lo stesso, gli Stati Uniti (1°, -), che mantengono la posizione d’onore che occupano dal 2017, anche se il suo inseguitore più immediato, la Germania (2°, +1), ha ridotto le distanze. La Svezia (3°, -1) scende di una posizione al terzo posto sul podio, mentre l’Inghilterra è stabile in quarta posizione come la Francia (5°, -). Sale il Canada (6°, +1), davanti alla Spagna (7°, -1). L’Italia (17, -3) perde tre posizioni, l’Estonia (91°, +5) è quella che ne ha guadagnate di più.