Calcio, Mondiali femminili 2022: il calendario dell’Italia

Tutto pronto per i Mondiali femminili 2023. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV.

FASE A GIRONI

PRIMA GIORNATA

Lunedì 24 luglio

Ore 8:00 – Italia-Argentina

SECONDA GIORNATA

Sabato 29 luglio

Ore 9:30 – Svezia-Italia

TERZA GIORNATA

Mercoledì 2 agosto

Ore 9:00 – Sudafrica-Italia