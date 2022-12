Calcio femminile, nuovo regolamento sui test di genere: Banda sarà al Mondiale 2023

Buone notizie per la Nazionale dello Zambia, che in occasione dei Mondiali 2023 di calcio femminile potrà contare sul proprio capitano Barbra Banda. Esclusa dall’ultima Coppa d’Africa per un tasso eccessivamente alto di ormoni maschili, in seguito all’imminente novità sul regolamento relativo ai test di genere potrà prendere parte all’evento. Ad annunciarlo è Sarai Bareman, responsabile della divisione femminile della Federcalcio mondiale in un’intervista a Bbc Sport Africa: “Non vediamo l’ora di accogliere Banda. A breve la Fifa varerà una serie di nuove regole“.

In attesa dell’ufficialità, tremano le avversarie dello Zambia. Banda aveva infatti attirato le luci dei riflettori su di sé dopo due incredibili triplette realizzate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo non bastarono a evitare l’eliminazione della sua Nazionale, ma comunque non passarono inosservate. Dopo il terzo posto nell’ultima Coppa d’Africa, peraltro senza il proprio capitano, lo Zambia mette dunque nel mirino i Mondiali di Australia e Nuova Zelanda senza porsi limiti.