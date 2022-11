Calcio femminile, Italia impegnata in amichevole contro l’Austria: out tre giocatrici

La Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a chiudere il 2022 con gli ultimi impegni. Nella mattinata di mercoledì 9 novembre, le ragazze di Milena Bertolini si sono allenate a Coverciano prima di partire alla volta di Lignano Sabbiadoro. In Friuli, venerdì l’Italia sfiderà l’Austria; quattro giorno dopo, invece, l’Italia scenderà in campo a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Spiccano le assenze di Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi. Al loro posto sono state convocate direttamente dal ritiro della Nazionale Under 23 Beatrice Merlo e Angelica Soffia.