Calcio femminile: Banda potrà giocare il Mondiale nel 2023

Barbra Banda potrà partecipare alla prossima Coppa del Mondo con la maglia del suo Zambia. La FIFA infatti ha deciso di cambiare le norme sull’identità di genere modificando i propri regolamenti per evitare che la stella e capitana della squadra africana, già rivelazione all’Olimpiade di Tokyo, finisse per essere esclusa per livelli troppo alti di testosterone, come in coppa d’Africa. Ad annunciare la modifica è stata Sarai Bareman, responsabile del calcio femminile della FIFA, nei giorni scorsi: “Non vediamo l’ora di darle il benvenuto in Australia e Nuova Zelanda. Stiamo attualmente revisionando i regolamenti sull’identità di genere e nei prossimi mesi verrà adottata una nuova serie di norme. È una decisione importante e avrà un grande impatto per molte persone”, conclude Bareman.