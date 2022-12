Arsenal-Juventus oggi in tv: orario e diretta streaming Champions League femminile 2022/2023

Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Arsenal-Juventus, match valido per il Gruppo C della Champions League femminile 2022/2023. Grande sfida all’Emirates Stadium di Londra tra le due formazioni in testa al girone, con l’Arsenal primo a quota 7 punti davanti alle bianconere, seconde con 5. Calcio d’inizio alle ore 21 di questa sera, mercoledì 7 dicembre. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN.