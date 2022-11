Calcio: l’ex Bari Brienza riparte dall’Eccellenza, giocherà nell’Ischia a 43 anni

L’ex calciatore del Bari, Franco Brienza, torna a giocare a calcio a 43 anni. Girone A di Eccellenza Campania, Brienza giocherà infatti nell’Ischia. Ecco le parole scritte sul profilo Facebook della società dell’ex portiere Pino Taglialatela. “Dopo una lunga carriera vissuta ad altissimi livelli, fino a raggiungere il traguardo della Nazionale, il fantasista classe 1979 ha deciso finalmente di sposare il progetto gialloblù e di indossare la maglia della squadra della ‘sua’ isola. Brienza da qualche tempo si stava allenando con la squadra di Enrico Buonocore ed è già un punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Da domenica, in occasione della partita contro il Montecalcio, darà il suo prezioso contributo anche in campo. Forza ‘Ciccio’ e forza Ischia”.