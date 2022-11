Wigan, Kolo Tourè è il nuovo allenatore: l’ex Arsenal e City sostituisce Richardson

di Michele Muzzarelli 10

Il Wigan ha annunciato l’ingaggio di Kolo Tourè come nuovo allenatore. L’ivoriano, ex giocatore di Arsenal e Manchester City, è stato scelto per sostituire l’esonerato Leam Richardson in un club che sta annaspando nei bassi fondi della Championship, la seconda serie inglese. Per Tourè si tratta dell’esordio assoluto da primo allenatore, dopo essere stato collaboratore di Rodgers al Leicester City. Malachy Brannigan, amministratore delegato del Wigan, ha commentato così: “Siamo stati subito convinti dai primi colloqui con Kolo, ha la passione giusta e condivide i principi del nostro club. Ha grande entusiasmo e conoscenza.”