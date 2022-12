“In vista della scadenza del contratto, è stato deciso di non rinnovare l’accordo per la stagione 2023”. Così il Vissel Kobe ha annunciato che Bojan Krkic non rinnoverà il proprio contratto. “Sono grato a tutti per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto” ha commentato il giocatore al termine della sua esperienza con i giapponesi.