Vidal si racconta: “Ho giocato nei migliori club del mondo”

by Andrea Bellini

Arturo Vidal - Foto Nazionale Calcio CC BY 2.0

“Ho giocato nei migliori club del mondo e con i migliori giocatori del mondo. Sono stato fortunato, e io mi sono fatto trovare pronto per giocare in mezzo a loro”. Così Arturo Vidal alla tv ufficiale del Flamengo: il centrocampista cileno si è liberato di recente dall’Inter per andare a giocare in Brasile con i rossoneri. Il classe ’87 ha poi svelato il motivo per cui è così “odiato” dai tifosi del Real Madrid, riferendosi a un gol segnato in una vittoria dei catalani per 5-1 contro i blancos: “Quello è uno dei miei gol preferiti, ecco perché mi odiano”.