Un nuovo messaggio di Pelè: “Sono in ospedale. Grazie per i messaggi”

di Mattia Zucchiatti 2

“Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. E’ sempre bello ricevere messaggi incoraggianti come questo”. Così ‘O Rei’ Pelè ha voluto salutare, ma anche tranquillizzare, i suoi fan sui social. Attraverso Instagram, la leggenda del calcio ha mostrato un messaggio che gli augurava di ristabilirsi “subito!”, dopo le notizie sul suo ricovero. O’Rei, 82 anni, da due giorni si trova all'”Albert Einstein” di San Paolo ma sia i familiari che l’agente Joe Fraga hanno tenuto a precisare che le sue condizioni non preoccupano e che si tratta solo di esami di controllo già stabiliti.