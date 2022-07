Supercoppa francese 2022, trionfo Psg: 4-0 al Nantes, Neymar e Messi in grande spolvero

by Michele Muzzarelli

Lionel Messi - Foto LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI

Il Paris Saint-Germain ha vinto l’edizione 2022 della Supercoppa francese, il “Trofeo dei Campioni” che ha visto i parigini sbaragliare il Nantes con un netto 4-0 in quel di Tel Aviv. Inizia quindi con un titolo l’era di Galtier sulla panchina dei campioni di Francia, apparsi già in buona condizione e con un gioco di qualità. Sugli scudi Neymar e Messi, autentici trascinatori.

La cronaca – Fin dai primi minuti è il Psg a fare la partita, con il Nantes che fatica a replicare e subisce l’iniziativa di Messi e compagni. Dopo cinque minuti Lafont è già decisivo su Hakimi, poi al 14′ è la traversa a fermare i parigini con il colpo di testa di Marquinhos non trova fortuna per pochi centimetri. Intorno al 20′ però il Nantes inizia a farsi vedere e colleziona una doppia importante occasione: prima il destro di Simon termina a lato di poco, poi Donnarumma si supera sul sinistro a giro di Blas. Proprio nel momento migliore dei canarini, ecco il vantaggio del Paris Saint-Germain al 22′: il filtrante di Neymar, nonostante una deviazione, trova Messi che in area è ancora una volta perfetto nel controllo e nel dribbling ai danni del portiere avversario per l’1-0 che sblocca la partita.

Il vantaggio dei parigini provoca una fase di calma nella partita, con il Nantes che si rende pericoloso al 41′ con Guessand che però viene murato da un ottimo intervento di Kimpembè. Il colpo di grazia per gli uomini di Kombouarè arriva allo scadere del primo tempo, dopo oltre tre minuti di recupero, con l’autentica magia su punizione di Neymar che fissa il punteggio sul 2-0 all’intervallo. La partita non cambia in avvio di secondo tempo e al minuto 57 arriva il 3-0 che di fatto chiude i conti: lo firma Sergio Ramos, che si coordina con il tacco per un tap-in tanto elegante quanto efficace. Nel finale a partita ormai chiusa ecco anche il rigore procurato e trasformato da Neymar, con tanto di espulsione di Castelletto.