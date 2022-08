Supercoppa Europea, l’albo d’oro completo

Tutto pronto o quasi per Real Madrid-Eintracht Francoforte, Supercoppa Europea 2022. La sfida avrà inizio alle ore 21 di mercoledì 10 agosto all’Helsingin Olympiastadion di Helsinki, ma è bene ricordare quali siano le squadre che in passato hanno alzato il trofeo che mette di fronte la vincitrice della Champions League e chi trionfa in Europa League.

Ecco dunque di seguito l’albo d’oro completo della manifestazione Uefa.

1973 Ajax (NED) (1)

1974 non disputata

1975 Dynamo Kyiv (URS) (1)

1976 Anderlecht (BEL) (1)

1977 Liverpool (ENG) (1)

1978 Anderlecht (BEL) (2)

1979 Nottingham Forest (ENG) (1)

1980 Valencia (ESP) (1)

1981 non disputata

1982 Aston Villa (ENG) (1)

1983 Aberdeen (SCO) (1)

1984 Juventus (ITA) (1)

1985 non disputata

1986 Steaua București (ROM) (1)

1987 Porto (POR) (1)

1988 Malines (BEL) (1)

1989 Milan (ITA) (1)

1990 Milan (ITA) (2)

1991 Manchester United (ENG) (1)

1992 Barcelona (ESP) (1)

1993 Parma (ITA) (1)

1994 Milan (ITA) (3)

1995 Ajax (NED) (2)

1996 Juventus (ITA) (2)

1997 Barcelona (ESP) (2)

1998 Chelsea (ENG) (1)

1999 Lazio (ITA) (1)

2000 Galatasaray (TUR) (1)

2001 Liverpool (ENG) (2)

2002 Real Madrid (ESP) (1)

2003 Milan (ITA) (4)

2004 Valencia (ESP) (1)

2005 Liverpool (ENG) (3)

2006 Sevilla (ESP) (1)

2007 Milan (ITA) (5)

2008 Zenit S. Pietroburgo (RUS) (1)

2009 Barcelona (ESP) (3)

2010 Atlético Madrid (ESP) (1)

2011 Barcelona (ESP) (4)

2012 Atlético Madrid (ESP) (2)

2013 Bayern München (GER) (1)

2014 Real Madrid (ESP) (2)

2015 Barcelona (ESP) (5)

2016 Real Madrid (ESP) (3)

2017 Real Madrid (ESP) (4)

2018 Atlético Madrid (ESP) (3)

2019 Liverpool (ENG) (4)

2020 Bayern München (GER) (2)

2021 Chelsea (ENG) (2)