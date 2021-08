Supercoppa di Germania 2021: trionfo Bayern Monaco, 3-1 al Borussia Dortmund

by Deborah Sartori

Robert Lewandowski - Foto Instagram

Il Bayern Monaco batte 3-1 il Borussia Dortmund e vince la Supercoppa di Germania 2021. Sul campo della Signal Iduna Park, a Dortmund, sono gli uomini di Julian Nagelsmann a conquistare il primo trofeo ufficiale della stagione, nonché il primo per il tecnico. I bavaresi passano in vantaggio nel finale di primo tempo con Lewandowski e annientano i tentativi avversari, portandosi due volte sul doppio vantaggio. Haaland e compagni si vedono annullare due gol per fuorigioco e non riescono a contenere il Bayern, che conquista così la sua nona Supercoppa. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Il Borussia Dortmund non inizia al meglio rischiando molto con un paio di errori difensivi nei primi minuti. La prima grande occasione arriva al 14′ per il Bayern Monaco, con Gnarby che serve in area Muller ma arriva la decisiva deviazione di Akanji. I gialloneri rispondono con l’assist di Bellingham per Reus, che dall’area inquadra la porta ma Neuer ci mette le mani (20′). Il Bayern ci riprova su calcio di punizione: Kimmich pesca Muller, che tira in porta ma viene fermato, sul rimpallo arriva Lewandowski che non riesce ad indirizzare (34′). I bavaresi alla fine trovano il vantaggio al 41′ con il gol di testa di Lewandowski su cross di Gnabry e il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa il Bayern Monaco trova il raddoppio con una grande azione. Davies mette in area per Lewandowski, che col tacco elude il portiere, poi a Muller basta toccare il pallone (50′). I gialloneri provano subito a reagire con Dahoud che offre un bel pallone in avanti per Haaland ma il gol del norvegese viene annullato per un fuorigioco millimetrico (53′). Ci pensa però Marco Reus a riaprire la partita con un meraviglioso gesto tecnico al 64′. Bellingham gestisce bene la palla e trova il compagno, che dal limite dell’area piazza un tiro potente e preciso che supera Neuer per l’1-2. Il Borussia Dortmund però si complica la vita da solo con il clamoroso errore difensivo di Akanji, che di fatto serve Lewandowski, sempre freddissimo a pochi metri dalla porta (1-3). Nel finale i gialloneri ci provano più volte, ma il Bayern si chiude e controlla bene il vantaggio fino al triplice fischio finale.