Spagna, Luis Enrique: “Gavi re? Sinceramente non ce lo vedo”

Leonor Borbon y Ortiz, figlia di Felipe VI ed in pole position nella linea di successione al trono di Spagna, studia in Galles e nella sua stanza britannica possiede un diario pieno di foto di Gavi, giovane centrocampista del Barcellona e della Nazionale di Luis Enrique. Quest’ultimo è stato protagonista di un divertente siparietto durante l’ormai tradizionale diretta su Twitch. Il commissario tecnico ha scherzato così insieme ai suoi numerosi ascoltatori: “Gavi re di Spagna? Eh sì, ho sentito la notizia. Certo, quanto vi piace cazzeggiare, eh? No, sinceramente non lo vedo”.