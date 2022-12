Shakhtar contro la Fifa, chiesti 40 milioni di risarcimento danni

Lo Shakhtar Donetsk fa causa alla Fifa. Lo aveva annunciato, adesso è giunto il giorno (giovedì 22 dicembre alle 9.30) dell’udienza al Tas di Losanna per discutere la richiesta di risarcimento danni da parte del club ucraino nei confronti dell’organo del calcio mondiale. Il motivo alla base di questo procedimento giudiziario risiede nella decisione della Fifa di concedere ai giocatori stranieri tesserati per i club ucraini di sospendere i contratti in modo unilaterale in assenza di un accordo, il tutto in seguito allo scoppiare del conflitto con la Russia.

“Molti giocatori di livello internazionali hanno poi lasciato il club con trasferimenti a costo zero”, ha spiegato il dg dello Shakhtar, Sergei Palkin. “Misure che alla fine hanno portato a una perdita di introiti per le cessioni dei giocatori e a una diminuzione del reddito base del club di circa 40 milioni. In quanto tale, il club cercherà di recuperare i 40 milioni persi e la Fifa dovrebbe rimborsare i danni di cui è responsabile”.