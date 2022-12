Santos, dal 2023 una corona sulla nuova maglia in omaggio a Pelè

Nelle ultime ore il presidente del Consiglio deliberativo del Santos, Celso Jatene, ha comunicato alla stampa brasiliana che la squadra bianconera indosserà una corona stampata sulla divisa in omaggio a Pelé a partire da gennaio: “La corona sarà già sulla maglia del 2023: ci saranno le due stelle e una corona in cima”.

Sono giorni di apprensione per le condizioni dell’ex campione brasiliano e, per questo motivo, il Santos si sta preparando per un possibile funerale di O Rei. La zona di Vila Belmiro, con lo stadio ‘Urbano Caldeira’ diventerà il punto di ritrovo dei tifosi del grande campione in caso di sua morte nelle prossime ore. Neymar ha voluto fare un omaggio a Pelé attraverso i propri profili social: “Come sapete, Pelé fa parte della mia storia. O Rei, il nostro amore e rispetto per te saranno eterni”.