Ronaldo, Evra non esclude l’ipotesi ritiro: “Ci pensi quando vieni criticato, specie a fine carriera”

Dopo la rescissione con il Manchester United, Cristiano Ronaldo si sta guardando intorno alla ricerca di una squadra. L’ipotesi più concreta sembra essere l’Al-Nassr, ma non è da escludere del tutto quella del ritiro. A parlarne è stato il suo amico Patrice Evra, che ai microfoni di SkySports ha detto: “Quando ci siamo parlati non gli ho domandato i suoi piani per il futuro. Abbiamo chiacchierato della vita e della famiglia. La verità è che quando ti criticano, in particolare negli ultimi anni della carriera, ti viene da pensare ‘Ok, forse è il momento di fermarsi’“.