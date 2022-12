Reprimenda per Rio Ferdinand per una pubblicità occulta a Playstation

Rio Ferdinand ha ricevuto una reprimenda dall’Advertising Standards Agency per non aver chiarito in maniera corretta che alcuni suoi contenuti social erano stati realizzati in collaborazione con Playstation. La partnership in questione prevedeva una serie di tweet, ora rimossi, uno dei quali mostrava un video dell’ex nazionale inglese sulla finale di Champions League 2022-

Ecco i tweet riguardanti la collaborazione

“Ecco chi penso che si porterà a casa il [trofeo]”, diceva il tweet. “Giorno di scuola giù alla #PlayStationHouse prima della #UCLFinals … @PlayStation #PlayStationPartner”. Stando all’ASA, l’hashtag “#PlayStationPartner” non sarebbe stato sufficiente e Ferdinand avrebbe dovuto includere la dicitura “#ad”. I rappresentanti dell’ex calciatore replicano che non sarebbe andata così e che, al contrario, sarebbe stato chiesto loro di usare soltanto “#PlayStationPartner”.

La casa giapponese ritiene inoltre che il branding dei video e il format fossero indicatori del fatto che si trattasse di contenuti sponsorizzati. L’ASA pensa però che non ci fosse un “chiaro riconoscimento della relazione commerciale tra il Sig. Ferdinand e Sony”. “Abbiamo concluso che avrebbero dovuto etichettarli chiaramente come pubblicità, e pertanto abbiamo concluso che hanno infranto il Codice”. Le pubblicità sono poi state eliminate. In futuro, in tutte le partnership si dovranno utilizzare gli hashtag corretti