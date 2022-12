Real Madrid, ‘As’: obiettivo Alphonso Davies per l’estate 2024

Il Real Madrid sembra avere le idee molto chiare sul calciomercato. La parola d’ordine è ‘giovani’ e, dopo l’acquisto del 16enne Endrick, che sbarcherà in Spagna solo nel 2024, i blancos sono pronti ad assicurarsi le prestazioni di un altro talento. Si tratta di Alphonso Davies, terzino canadese del Bayern Monaco tra i migliori d’Europa. Ovviamente in questo caso non si tratterebbe di una sorpresa in quanto, se per Endrick è la prima esperienza lontano dal Brasile, Davies ha già trascorso alcune stagioni in Germania, vincendo persino la Champions League. Entrambi sono comunque dei millennials che andranno a rappresentare il Real Madrid del futuro. A riportarlo è As, che spiega inoltre come Davies potrebbe approdare alla corte delle merengues solamente nell’estate del 2024.