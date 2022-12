Ranking Uefa aggiornato oggi 29 dicembre: City in testa, Juventus migliore italiana

Il Manchester City guida il ranking Uefa pubblicato oggi con un coefficiente di 131 punti. Alle spalle del club inglese c’è sempre il Bayern Monaco con 130, terzo il Liverpool con 123. Nonostante la vittoria dell’ultima Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è sesto con 110 punti preceduto anche da Chelsea e Paris Saint-Germain. Migliore delle italiane e unica nella top ten è la Juventus, nona con 90 punti, nonostante un inizio di stagione 2022/23 tutt’altro che eccezionale (i bianconeri sono in 64esima posizione nella classifica stagionale). Per quanto riguarda le altre italiane: la Roma è tredicesima con 84 punti grazie alla vittoria in Conference League, l’Inter è quindicesima con 83 punti mentre il Napoli è ventiduesimo a 75. Gli azzurri di Spalletti sono in grande ascesa, occupando infatti il terzo posto nel ranking stagionale alle spalle di Bayern e Liverpool. Più indietro l’Atalanta ventottesima, quindi Milan e Lazio, rispettivamente al trentanovesimo e al quarantesimo posto.