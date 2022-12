Il Psg valuta un colpo a parametro zero. Secondo quanto riporta Le 10 Sport il club transalpino pare sia interessato alle prestazioni di Marco Asensio, attaccante del Real Madrid attualmente in scadenza di contratto. Il classe ’96 dei Blancos fatica a trovare molto spazio nella formazione di Carlo Ancelotti e potrebbe decidere di andare via a zero la prossima estate.