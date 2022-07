Psg-Nantes, Supercoppa francese 2022. Kombouarè scherza con Neymar: “Adesso difendi pure?” (VIDEO)

by Michele Muzzarelli 11

Divertente siparietto a inizio partita in Psg-Nantes, finale di Supercoppa francese 2022, tra Neymar e il tecnico dei Canarini Kombouarè. Dopo poco più di due minuti dal fischio di inizio, il brasiliano del Psg ripiega in pressing su un avversario e lo chiude in rimessa laterale. Il tutto proprio dalle parti di Kombouarè, che sorridendo chiede con ironia a Neymar: “Adesso difendi pure?”

LA CRONACA DEL MATCH

PAGELLE E TABELLINO

PSG-NANTES: HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

IL VIDEO