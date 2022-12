Psg, battuto il Quevilly in amichevole: Galtier felice del rientro anticipato di Mbappé

Successo in amichevole per il Psg, che ha sconfitto con il punteggio di 3-1 il Quevilly Rouen Métropole. Decisive le reti di Gharbi e Housni (doppietta) in una sfida che ha visto in campo tanti giocatori della prima squadra, tra cui Donnarumma e Verratti. La notizia del giorno è però il rientro anticipato di Kylian Mbappé, che ha ripreso ad allenarsi già tre giorni dopo la finale del Mondiale. Non può che essere felice il tecnico Cristophe Galtier, il quale ha detto a Paris-SG TV: “Sono entusiasta di rivederlo. Il suo ritorno è un segnale forte per tutti. Ha sentito la necessità di tornare in contatto col gruppo al più presto dopo aver perso la finale. Siamo contenti di averlo qui con noi“.