Psg, anche Neymar riprende gli allenamenti

Dopo i rientri-lampo di Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, il Psg ritrova un altro terzo del tridente delle meraviglie: in attesa che torni Lionel Messi, impegnato in Argentina con gli imponenti festeggiamenti per la conquista del Mondiale, ecco Neymar. L’asso brasiliano è tornato quest’oggi ad allenarsi con i francesi, dopo la cocente campagna iridata, conclusasi con l’uscita del Brasile ai rigori contro la Croazia.