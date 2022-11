Psg, Al Khelaifi: “Siamo solo all’inizio, il meglio deve ancora venire”

Nasser Al Khelaifi, proprietario del Psg, intervistato da “Marca” smentisce ogni rumor riguardane un possibile vendita del club parigino: “Questo è solo l’inizio. Siamo sul punto di entrare in una seconda fase in cui vedremo una crescita incredibile. I giorni più belli devono ancora arrivare per il Psg e tutto il nostro gruppo”.

Afferma però che potrebbe esserci l’ingresso di nuovi soci: “C’è l’interesse importante di investitori che vorrebbero avere delle partecipazioni minoritarie e stiamo parlando con loro. Il Psg vale oggi oltre 4 miliardi di euro, abbiamo costruito un brand da zero e stiamo ora vedendo i risultati del nostro lavoro. Questo è solo l’inizio, il nostro progetto è ambizioso e a lungo termine”

Su un nuovo stadio, aggiunge: “La nostra prima opzione è restare al Parco dei Principi ma ci stanno pressando dall’amministrazione per andare via, non vogliono che rimaniamo: sono cinque anni che ci fanno false promesse, stanno giocando con noi e ci siamo stancati”.