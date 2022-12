Psg, Al-Khelaifi blinda Mbappé e Messi: “Felici di giocare con questa squadra”

Il patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando vari temi tra cui il futuro delle stelle della squadra Leo Messi e Kylian Mbappé: “Entrambi sono felici di vestire questa maglia, come del resto tutti i nostri ragazzi. Lo dimostrano le ultime gare, non a caso il Psg non ha mai perso in stagione“. Al-Khelaifi ha poi aggiunto: “Mbappé ha appena firmato il rinnovo del contratto, mentre Messi resterà qui almeno fino a fine anno“.