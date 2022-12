PSG, Al Khelaifi: “A gennaio non faremo mercato, non è prevista nessuna operazione in entrata”

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha parlato delle strategie del club in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il numero uno dei francesi ha specificato come non siano in programma operazioni in entrata a gennaio, dichiarando all’Equipè: “A gennaio il Paris Saint-Germain non farà mercato. Non credo che investiremo in nuovi acquisti a gennaio, non è in programma alcuna operazione in entrata. Non abbiamo bisogno di alcun giocatore. Vogliamo mantenere la stessa squadra e andare avanti così: abbiamo trovato il giusto spirito collettivo e non vogliamo toccare certi equilibri”.

Poi ha aggiunto sui progetti societari, in merito alle intenzioni di comprare dal Municipio di Parigi il Parco dei Principi e poi di procedere con i lavori di rifacimento dell’impianto: “Se non accettano la nostra proposta possiamo anche lasciare la città”. Mentre sul Mondiale in Qatar afferma: “L’immagine del Qatar è migliorata dall’inizio della competizione”.