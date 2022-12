Premier League, ipotesi sostituzioni temporanee per sospetta commozione cerebrale

Una possibile novità regolamentare per il calcio arriva dall’Inghilterra, come riportato dal The Guardian. Secondo il tabloid infatti la Football Association avrebbe richiesto all’IFAB la possibilità di inserire le sostituzioni temporanee nei casi di sospetta commozione cerebrale. Con gli urti alla testa sempre più all’ordine del giorno nel calcio moderno, questa soluzione secondo i vertici inglesi permetterebbe di ridurre i tempi di recupero al termine di primo e secondo tempo, oltre che di far valutare con più calma e precisione le condizioni dei giocatori coinvolti. La FA si aspetta una risposta da parte dell’IFAB nella primavera del 2023.