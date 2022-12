Premier League, indagine su Toney: nel mirino 262 partite per inchiesta scommesse

Si fa sempre più complicata la posizione di Ivan Toney, l’attaccante inglese del Brentford che nelle ultime settimane è finito al centro di un’inchiesta della FA sulle scommesse di oltre 200 partite. Per la precisione la federcalcio d’Oltremanica ha aggiunto altri 30 match portando il totale delle partite sotto la lente di ingrandimento a 262. Secondo l’accusa Toney avrebbe violato le norme che impediscono ai giocatori e a chiunque graviti loro intorno di scommettere sulle partite.

L’accusato, che con ogni probabilità con queste indagini ha perso un posto per il Mondiale di Qatar 2022 nelle scorse settimane, avrà tempo fino al 4 gennaio per rispondere alle accuse in forma scritta. Se dovesse essere ritenuto colpevole, con i match incriminati che risalgono tra il 2017 e il 2019, Toney rischierebbe una multa oppure anche una sospensione sulla falsariga di quanto accaduto a Trippier. All’epoca dei fatti Toney giocava in League One, la terza serie del calcio inglese. Nel frattempo comunque l’attaccante potrà giocare regolarmente e a meno di ulteriori sviluppi Toney sarà al centro dell’attacco del Brentford il prossimo 26 dicembre contro il Tottenham di Conte.