Premier League in campo nel ‘Boxing Day’: calendario, programma, orari e tv di tutte le partite

La Premier League riparte durante le feste. In Inghilterra, come da tradizione, si gioca negli ultimi giorni dell’anno nel ‘Boxing Day’. Il campionato inglese riprende con la 17^ giornata, spalmata in tre giorni, tra 26, 27 e 28 dicembre. Ad aprire le sette partite che si disputeranno il giorno di Santo Stefano ci sarà il Brentford contro il Tottenham di Antonio Conte. Nel pomeriggio quattro partite in contemporanea con il Brighton di De Zerbi che tornerà in campo in trasferta a Southampton e il sorprendente Fulham che sarà impegnato in uno dei tanti derby di Londra contro il Crystal Palace. Alle 18:30 il Liverpool di Klopp farà visita all’Aston Villa e alle 21 il big match di giornata con un altro derby londinese con Arsenal e West Ham che daranno spettacolo all’Emirates Stadium. Le due partite in programma il 27 vedranno il ritorno in campo di Chelsea e Manchester United che ospiteranno Bornemouth e Nottingham Forest. A chiudere la giornata sarà il Manchester City di Pep Guardiola che volerà a Leeds per giocare contro il Leeds United. Tutti i match saranno disponibili su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oppure sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Qui di seguito il programma completo della 17^ giornata di Premier League

26/12 ore 13:30 Brentford-Tottenham

26/12 ore 16 Crystal Palace-Fulham

26/12 ore 16 Everton-Wolverhampton

26/12 ore 16 Leicester-Newcastle

26/12 ore 16 Southampton-Brighton

26/12 ore 18:30 Aston Villa-Liverpool

26/12 ore 21 Arsenal-West Ham

27/12 ore 18:30 Chelsea-Bornemouth

27/12 ore 21 Manchester United-Nottingham Forest

28/12 ore 21 Leeds United-Manchester City