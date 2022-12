Premier League 2022/23: il Tottenham la recupera, 2-2 contro il Brentford

Gli uomini di Conte rimontano ancora, 2-2 in casa del Brentford. I padroni di casa dopo un primo tempo nettamente superiori agli avversari, si fanno rimontare un iniziale vantaggio di due reti. La formazione di Frank indirizza il match già dal 15esimo minuto di gioco, è Janelt a firmare la rete del vantaggio dopo un rimpallo che gli ha permesso di insaccare il pallone in rete, all’angolino basso di sinistra. Il raddoppio arriva sul finale, ma Zanka viene segnalato in fuorigioco, e la rete viene annullata. Gol che viene ritrovato invece ad inizio ripresa: è Toney che sulla spizzata di testa di un compagno, arriva con i tacchetti ad appoggiare la sfera in rete. Al 65esimo è Kane ad accorciare le distanze e riaprire le speranze degli Spurs: arrivato alla rete numero 13, il capitano di testa segna il 2-1. Arriva dopo pochi minuti la rete del pareggio, Hojbjerg arriva su un pallone in area e col destro spiazza Raya. Sfiorata la rete anche della vittoria sul finale, niente da fare, la sfida termina 2-2 al Brentford Community Stadium che permette ai The Bees di raggiungere quota 20 in classifica, e fissa invece il Tottenham in quarta posizione con 30 punti.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH