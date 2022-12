Premier League 2022/23: il Newcastle affonda il Leicester e punta la vetta. De Zerbi non frena, 3-1 contro il Southampton

La Premier League torna in campo, quattro i match nel pomeriggio. Il Fulham riparte bene imponendosi per 3-0 sul Crystal Palace: al 31esimo è Reid a sbloccare il match lanciandosi sul cross morbido di Mitrovic in area, e colpendo di testa verso l’angolino basso di sinistra. Dopo una doppia espulsione per i padroni di casa, il Fulham firma l’affondo decisivo con le reti di Madley al 76esimo e di Mitrovic all’80esimo. Il Wolves vince nei secondi finali, 2-1 contro l’Everton. Bastano sette minuti ai padroni di casa per sbloccare il risultato, Mina stacca bene di testa e firma per primo il tabellino dei marcatori. Pareggio ritrovato dagli ospiti al 22esimo: Podence segna con un rasoterra centrale. Al 95esimo poi, Ait Nouri, si rivela l’uomo decisivo. Il difensore francese si fa trovare pronto in area e dopo vari rimpalli insacca col destro il pallone in rete.

Il Newcastle verso la vetta: termina 0-3 la sfida contro il Leicester. Gli ospiti partono forte e chiudono il primo tempo sul triplo vantaggio: a segno Wood al terzo minuto, Almiron al settimo e Joelinton al 32esimo. Il risultato non muta nella seconda frazione, il tris messo a segno dagli uomini di Howe basta per conquistare la nona vittoria stagionale e il secondo posto in classifica. Il Brighton vince ancora, per il Southampton ennesima sconfitta. E’ Lallana di testa a mettere in discesa il match al 14esimo minuto, è poi Perraud, con uno sfortunato autogol a timbrare il doppio vantaggio degli ospiti. Nella ripresa arriva un nuovo allungo, a mettere il punto esclamativo suol match, March, con un gran sinistro dalla distanza. Vana la rete firmata da Ward-Prowse al 73esimo. La squadra di De Zerbi affonda il Southampton e si avvicina alla zona Europa League: termina 1-3.