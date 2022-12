Premier League 2022/2023: Haaland si scatena anche nella “sua” Leeds, tris del Manchester City

Riparte con una vittoria anche in Premier League il Manchester City, che dopo aver eliminato il Liverpool in Carabao Cup conquista i tre punti in casa del Leeds e si rimette a caccia dell’Arsenal riportandosi al secondo posto e distanziando alcune inseguitrici che ieri avevano provato ad accorciare. Missione compiuta, e non era facile, per i ragazzi di Guardiola, che la sbloccano con Rodrigo e poi la chiudono con la doppietta di Haaland, che ironia della sorte è nato proprio in questa città. Di Struijk il gol della bandiera della squadra di casa.

Il primo tempo è interpretato al solito modo dal City, che col giro palla e con tanta insistenza prova a trovare spazi. E’ De Bruyne il più attivo, e anche questo non è una novità, però non ci sono grandi opportunità per la squadra di Guardiola, che sbatte contro un Leeds schierato a difesa della sua retroguardia. Che, però, crolla a una manciata di secondi dall’intervallo, quando Rodri recupera palla e sul tiro di un compagno si fa trovare pronto all’appuntamento con il tap-in vincente. Mazzata pesante per la squadra di Marsch, allenatore di Haaland al Salisburgo e punito proprio dal formidabile norvegese. Pasticcio clamoroso da parte dei padroni di casa e raddoppio facile facile a porta vuota per il bomber che sta riscrivendo tutti i record, poi c’è anche la doppietta personale stavolta con una bella conclusione di prima intenzione. Nel finale qualche sofferenza per gli ospiti e Struijk la riapre, ma non ci sono chance d riaprirla davvero.