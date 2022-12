Piers Morgan: “Cristiano Ronaldo non andrà in Arabia Saudita”

Piers Morgan smentisce la voce legata ad una firma imminente di Cristiano Ronaldo con i sauditi dell’Al Nassr. Il giornalista, molto vicino al portoghese, indossa quasi la veste di portavoce di CR7, convinto “che se farà bene in questa Coppa del Mondo, otterrà ciò che vuole veramente, ovvero un club in Champions League che estenda il suo record e la sua eredità”. “Non si tratta di soldi in questa fase della sua carriera – spiega ancora Morgan intervistato dal Telegraph – Si tratta di un ardente desiderio di giocare a calcio ai massimi livelli, battere record e vincere trofei. E lo ha fatto in più paesi di qualsiasi altro giocatore nella storia”.