Pagelle Lipsia-Bayern Monaco 3-5: voti e tabellino Supercoppa tedesca 2022

by Marzia Bosco

Julian Nagelsmann - Foto LiveMedia/Marcel Engelbrecht/DPPI

Le pagelle di Lipsia-Bayern Monaco, con i voti e il tabellino della sfida valevole per la Supercoppa tedesca 2022. Sono i bavaresi a dominare gran parte del match, in rete: Musiala, Mané, Pavard, Gnabry e Sane. Per il Lipsia a segno Halstenberg, Nkunku su rigore e Olmo.

LIPSIA: Gulacsi 5.5; Simakan 5 (80′ Novoa Ramos 5.5), Orban, 5.5 Halstenberg 6; Klostermann 5, Laimer 5, Kampl 5.5 (52′ Olmo 6), Henrichs 5.5; Szoboszlai 5 (90′ Haidara) , Forsberg 5 (52′ André Silva 6); Nkunku 6. ALL: Tedesco 5

BAYERN MONACO: Neuer 6.5; Pavard 6.5 (78′ Mazraoui), Upamecano 6.5 (78′ De Ligt 5.5), Hernandez 6.5, Davies 6; Kimmich 6, Sabitzer 6; Gnabry 6.5 (78′ Sanè 6.5), Muller 6, Musiala 7.5; Mané 7. ALL: Nagelsmann 6.5

ARBITRO: Schroder 6

RETI: 14′ Musiala, 30′ Mané, 44′ Pavard, 58′ Halstenberg, 65′ Gnabry, 77′ Nkunku, 89′ Olmo, 97′ Sane

AMMONITI: Simakan, Hernandez, Pavard, Kimmich, Sané, Klostermann, Neuer

ESPULSI: /

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni.

CORNER: 6-4

RECUPERO: 1′ 1t – 4′ 2t