Mondiale per Club, l’indiscrezione di ‘As’: si terrà ad Abu Dhabi dall’1 all’11 febbraio

Stando alle indiscrezioni di “As”, il Mondiale per Club si terrà quasi certamente dall’1 all’11 febbraio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le date dovrebbero essere ufficializzate venerdì, dopo l’Esecutivo Fifa a Doha. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, il Real Madrid sarebbe già stato pre-allertato dato il vicino impegno di Champions League da preparare (si giocherà il 21 febbraio ad Anfield contro il Liverpool). Oltre ai Blancos, protagoniste della manifestazioni saranno anche il Flamengo vincitrice della Copa Libertadores, i Seattle Sounders dalla Concacaf, il Wydad Casblanca per la Caf e l’Auckland City per la Ofc. Si attende la vincitrice asiatica, oltre a una rappresentante del Paese organizzatore, con molta probabilità l’Al Ain.