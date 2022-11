Messi, smentite le voci su accordo con Inter Miami

Sono state smentite le voci di una trattativa tra Lionel Messi e l’Inter Miami alla fine della stagione. Ad intervenire è stato il rappresentante dell’attaccante Marcelo Mendez: “È falso, è una notizia falsa. Non ci sono trattative per Lionel per unirsi all’Inter Miami la prossima stagione”, ha detto alla Cnn.Messi è ora consentrato sull’ultima sfida della fase a gironi di Qatar 2022 contro la Polonia, in programma mercoledì.