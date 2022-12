Manchester United, Ten Hag: “Vogliamo una squadra forte che lotti per vincere dei trofei”

Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, in vista della gara di Premier League di martedì contro il Nottinham Forest, ha parlato in conferenza stampa: “Sapevamo da prima che 5-6 giorni dopo la finale mondiale la Premier sarebbe ripartita, tutti devono accettarlo ed essere pronti, giocatori e staff. Vogliamo una squadra forte che possa lottare per vincere dei trofei, non è facile ma niente lo è nel calcio ad alti livelli. Sappiamo che è un campionato difficile ma vale per tutte le 7-8 squadre che ambiscono a finire fra le prime quattro. Bisogna lottare su ogni pallone per fare punti, è chiaro che dobbiamo ottenere risultati ma io devo guardare anche alle prestazioni e siamo sulla strada giusta, stiamo facendo progressi e penso che abbiamo delle buone opportunità di arrivare fra le prime quattro”.

L’allenatore non si è sbilanciato sull’eventuale impiego di Lisandro Martinez e Varane, ultimi a rientrare dopo i Mondiali di Qatar 2022. “Non lo so, non posso rispondere. Lisandro sta ancora festeggiando in Argentina, lo capisco, vincere il Mondiale col tuo Paese è il punto più alto della tua carriera. Ma Lisandro deve accettare che il 27 si gioca”.